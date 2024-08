SI Rezeptstaffette Laura Rindlisbacher kämpft mit den Kräften

In unserer Rezeptstaffette zeigen Schweizer Stars, was sie in der Küche drauf haben. Als Dessert dürfen sie ihre Kolleginnen und Kollegen an den Herd verdonnern. Jetzt Lucas Fischer fordert Laura Rindlisbacher mit einem Gericht, das diese noch nie gegessen hat.