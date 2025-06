Nach Irina Bellers Globus-Skandal Jetzt hagelts Bettelbriefe und Penisbilder

Nach dem Eklat auf der Globus-Damentoilette zwischen Irina Beller (53) und einer Mitarbeiterin vom Sicherheitsdienst, war sie in aller Munde. Was ihr an Absurditäten angeboten wird, erzählt die Trash-Queen in der 2-Minutenshow «Glamour & Gossip» von Flavia Schlittler.

Publiziert: vor 31 Minuten | Aktualisiert: vor 29 Minuten