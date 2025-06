Militärparade für King Charles III. Millionen, Prunk und Ausnahmezustand am Samstag

Am Samstag findet in London die Geburtstagsparade für König Charles III. (76) statt. Noch nie war der Anlass so spektakulär. «Glamour & Gossip» verrät Geheimpläne und wo sich Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) aufhalten werden.

Publiziert: vor 28 Minuten