Izzy auf Rettungs-Mission Ihnen droht im hohen Gras der sichere Tod

Freiwillige des Vereins Rehkitzrettung Schweiz haben in den vergangenen Jahren mehr als 25'000 Rehkitze gerettet. Izzy-Cedi begleitet das Team an einem Morgen bei einem Rettungseinsatz. Am Ende fliessen beinahe Tränen.