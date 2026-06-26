DE
FR
Abonnieren

Izzy auf Rettungs-Mission
Ihnen droht im hohen Gras der sichere Tod

Freiwillige des Vereins Rehkitzrettung Schweiz haben in den vergangenen Jahren mehr als 25'000 Rehkitze gerettet. Izzy-Cedi begleitet das Team an einem Morgen bei einem Rettungseinsatz. Am Ende fliessen beinahe Tränen.
Publiziert: 12:02 Uhr
|
Aktualisiert: 12:05 Uhr
Kommentieren
Dieses Video enthält Produktplatzierungen
Mehr Videos von izzy
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen