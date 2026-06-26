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Izzy kämpft bei Rehkitz-Rettung mit den Tränen
Izzy auf Rettungs-Mission
Ihnen droht im hohen Gras der sichere Tod
Freiwillige des Vereins Rehkitzrettung Schweiz haben in den vergangenen Jahren mehr als 25'000 Rehkitze gerettet. Izzy-Cedi begleitet das Team an einem Morgen bei einem Rettungseinsatz. Am Ende fliessen beinahe Tränen.
Publiziert: 12:02 Uhr
|
Aktualisiert: 12:05 Uhr
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