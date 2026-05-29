DE
FR
Abonnieren

Sie wollten 15'000 Franken abzocken
Die dreckige Masche mit den Teppichreinigungen

Professionell auftretende «Teppichreiniger» bieten ihre Dienste an, wittern die Gutgläubigkeit ahnungsloser Rentnerinnen und Rentner und schlagen dann skrupellos zu. Doch Cedric Schild und das Team von «Izzy Projects» decken die fiese Masche auf.
Publiziert: 16:33 Uhr
|
Aktualisiert: vor 38 Minuten
Kommentieren
Mehr Videos von izzy
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen