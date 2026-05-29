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Izzy deckt die dreckigen Geschäfte der Teppichreiniger auf
Sie wollten 15'000 Franken abzocken
Die dreckige Masche mit den Teppichreinigungen
Professionell auftretende «Teppichreiniger» bieten ihre Dienste an, wittern die Gutgläubigkeit ahnungsloser Rentnerinnen und Rentner und schlagen dann skrupellos zu. Doch Cedric Schild und das Team von «Izzy Projects» decken die fiese Masche auf.
Publiziert: 16:33 Uhr
|
Aktualisiert: vor 38 Minuten
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