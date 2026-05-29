Sie wollten 15'000 Franken abzocken Die dreckige Masche mit den Teppichreinigungen

Professionell auftretende «Teppichreiniger» bieten ihre Dienste an, wittern die Gutgläubigkeit ahnungsloser Rentnerinnen und Rentner und schlagen dann skrupellos zu. Doch Cedric Schild und das Team von «Izzy Projects» decken die fiese Masche auf.