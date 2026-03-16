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Zappalot: Schelker und Moser stellen sich besonderer Aufgabe
Das ist auch Zappalot zu viel
Schelker und Moser messen sich in Priisgeglä
3 Plus hat uns ja schon einige TV-Highlighs geboten. Ob wir das Priisgeglä zwischen Schelker und Moser dazuzählen wollen? Entscheidet selbst.
Publiziert: vor 30 Minuten
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