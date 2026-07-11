Blick-Redaktorin Sandra Casalini lässt tief blicken
«Ich wollte die Leere mit Partymachen füllen»
In der aktuellen Folge von «intim&laut» wirds persönlich: Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini erzählt Paartherapeutin Ramona Zenger, wie sie sich in einem Strudel aus Selbsthass verlor, der schliesslich zur Trennung von ihrem langjährigen Partner führte.
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