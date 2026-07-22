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Prinz George wird 13
Palast postet Video zum Geburtstag

Prinz George wird am 22. Juli 13 Jahre alt. Diesen Anlass nutzte der Palast, um auf Instagram ein kurzes Video zu posten.
Publiziert: 16:01 Uhr
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