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Prinzessin Anne geht mit Roboter auf Tuchfühlung
Unbeholfener Royal
Prinzessin Anne geht mit Roboter auf Tuchfühlung
Royale Etikette trifft auf künstliche Intelligenz. Prinzessin Anne ist auf ihrer Südkorea-Reise einem ganz besonderen Gastgeber begegnet – und das Netz feiert ihre Reaktion.
Publiziert: 15:05 Uhr
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