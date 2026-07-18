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Unbeholfener Royal
Prinzessin Anne geht mit Roboter auf Tuchfühlung

Royale Etikette trifft auf künstliche Intelligenz. Prinzessin Anne ist auf ihrer Südkorea-Reise einem ganz besonderen Gastgeber begegnet – und das Netz feiert ihre Reaktion.
Publiziert: 15:05 Uhr
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