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Live-Auftritt von 1973
Mit «Jolene» eroberte sie die Herzen der Welt

Country-Legende Dolly Parton ist tot. Einer ihrer bis heute meistgehörten Songs ist «Jolene» von 1973.
Publiziert: vor 11 Minuten
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