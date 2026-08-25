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Dolly Parton ist tot: Mit Jolene eroberte sie die Welt
Live-Auftritt von 1973
Mit «Jolene» eroberte sie die Herzen der Welt
Country-Legende Dolly Parton ist tot. Einer ihrer bis heute meistgehörten Songs ist «Jolene» von 1973.
Publiziert: vor 11 Minuten
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