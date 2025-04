Letzte Ruhestätte Franziskus-Sarg wird zum Grab getragen durch Kirche

Der Sarg von Papst Franziskus ist mittlerweile in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom eingetroffen. Sargträger haben den Sarg von Franziskus aus dem Papamobil gehoben und tragen ihn zu seinem Grab in der Basilika.

Publiziert: vor 12 Minuten