Blick-Reporter Pascal Scheiber in Rom «Trotz Tausenden Menschen herrschte Stille»

Am Samstag wird Papst Franziskus in Rom beerdigt. Die Stadt befindet sich vor dem Grossereignis im Ausnahmezustand. Dennoch ist Blick-Reporter Pascal Scheiber erstaunt, wie ruhig es in der Stadt ist.

Publiziert: vor 55 Minuten | Aktualisiert: vor 52 Minuten