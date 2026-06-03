DE
FR
Abonnieren

Leser filmt Moment
Video zeigt Erdrutsch beim Pilatus

Ein Blick-Leser filmte am Dienstag einen Erdrutsch am Fusse des Pilatus.
Publiziert: vor 46 Minuten
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
Kommentieren
News Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen