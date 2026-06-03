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Leservideo: Erdrutsch beim Pilatus
Leser filmt Moment
Video zeigt Erdrutsch beim Pilatus
Ein Blick-Leser filmte am Dienstag einen Erdrutsch am Fusse des Pilatus.
Publiziert: vor 46 Minuten
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
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