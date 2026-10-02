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«Bis zum 31. Dezember»
Hier verkündet Guy Parmelin seinen Rücktritt

Guy Parmelin tritt nach über einem Jahrzehnt als Bundesrat zurück. Das gibt er bei einer Medienkonferenz am Freitagmorgen bekannt.
Publiziert: 11:06 Uhr
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