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Hier gibt Bundesrat Parmelin seinen Rücktritt bekannt
«Bis zum 31. Dezember»
Hier verkündet Guy Parmelin seinen Rücktritt
Guy Parmelin tritt nach über einem Jahrzehnt als Bundesrat zurück. Das gibt er bei einer Medienkonferenz am Freitagmorgen bekannt.
Publiziert: 11:06 Uhr
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