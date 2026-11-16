25'000 Tonnen Bauschutt pro Tag Wohin mit 7,4 Millionen Tonnen Gotthard-Fels?

7,4 Millionen Tonnen Gestein müssen für die zweite Gotthard-Röhre aus dem Berg. Doch wohin mit all dem Schutt? Blick zeigt das 250-Millionen-Franken-Herzstück der riesigen Fels-Logistik im Tessin – wo pro Tag bis zu 25'000 Tonnen Material sortiert, gewaschen und zu neuem Beton verarbeitet werden.