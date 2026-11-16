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25'000 Tonnen Bauschutt pro Tag
Wohin mit 7,4 Millionen Tonnen Gotthard-Fels?

7,4 Millionen Tonnen Gestein müssen für die zweite Gotthard-Röhre aus dem Berg. Doch wohin mit all dem Schutt? Blick zeigt das 250-Millionen-Franken-Herzstück der riesigen Fels-Logistik im Tessin – wo pro Tag bis zu 25'000 Tonnen Material sortiert, gewaschen und zu neuem Beton verarbeitet werden.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Darum gehts

  • Für die zweite Gotthard-Röhre fallen 7,4 Mio. Tonnen Fels an
  • Im Tessin steht dafür eine 250-Mio.-Franken-Anlage
  • Sie macht bis 25'000 Tonnen täglich zu neuem Beton
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Benjamin FischReporter/Moderator Blick
News Schweiz
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