7,4 Millionen Tonnen Gestein müssen für die zweite Gotthard-Röhre aus dem Berg. Doch wohin mit all dem Schutt? Blick zeigt das 250-Millionen-Franken-Herzstück der riesigen Fels-Logistik im Tessin – wo pro Tag bis zu 25'000 Tonnen Material sortiert, gewaschen und zu neuem Beton verarbeitet werden.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Darum gehts
Für die zweite Gotthard-Röhre fallen 7,4 Mio. Tonnen Fels an
Im Tessin steht dafür eine 250-Mio.-Franken-Anlage
Sie macht bis 25'000 Tonnen täglich zu neuem Beton