Eltern von Shayna S. zum tragischen Unfall «Es fehlt einfach jemand»

Es war ein schrecklicher Unfall am frühen Sonntagmorgen in Frutigen BE. Eine Fussgängerin wurde von einem Auto erfasst - und starb. Eine weitere Fussgängerin wurde ebenfalls angefahren und musste ins Spital. Nun sprechen die Eltern über den schweren Verlust.