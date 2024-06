20 Rappen günstiger tanken in Winterthur ZH «Ich dachte zuerst, der Preis sei falsch»

An den Tankstellen von Unternehmer Michael Kobel können Autofahrer für rund 20 Rappen günstiger tanken, als an den meisten anderen. Blick konfrontiert Autofahrer an teuren Tankstellen und klärt sie über den Preisunterschied auf – sie staunen und ärgern sich.