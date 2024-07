Besonders schlimm nach Regen Mutter zeigt Schimmel im Elternschlafzimmer

Sosa D. (39) ist mit ihrer Familie D. im August 2023 in eine 4.5-Zimmer-Wohnung in Oberentfelden AG gezogen. Kurz darauf brach in mehreren Zimmern Schimmel aus. Doch statt ihr im Kampf gegen den ungebetenen Mitbewohner beizustehen, lässt die Verwaltung sie in Stich.