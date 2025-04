Zwei Tote in Epagny FR «Der Mann erschoss seine Frau und dann sich selbst»

Die Freiburger Kantonspolizei ist am Donnerstagmorgen zu einem Wohnhaus nach Epagny ausgerückt, nachdem dort Schüsse zu hören waren. Kurz darauf brach in der Wohnung ein Feuer aus. In den Ruinen wurden zwei Leichen gefunden.

Publiziert: vor 38 Minuten