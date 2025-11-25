DE
Uganda: Zwei Löwen gehen auf Nashorn los
Wer wohl gewinnt?
Zwei Löwen gehen auf Nashorn los
In Uganda attackieren zwei Löwen ein Nashorn. Dabei zeigen die Raubtiere ein ungewöhnliches Verhalten. Denn sie greifen äusserst selten ausgewachsene Nashörner an.
Publiziert: vor 14 Minuten
