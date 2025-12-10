DE
FR
Abonnieren

Jööh-Alarm
Baby-Gans hat ein Herz für Fische – oder doch nicht?

In einem Hotelteich in der chinesischen Provinz Guangdong haben Zuschauer herzerwärmende Szenen beobachten können. Eine Baby-Ente scheint Fische zu füttern.
Publiziert: 08:17 Uhr
Kommentieren
Tierische Videos
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen