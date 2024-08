Waldemar Gluch (64) liess Personen in seinem Geschäft ausharren «Man sah die Angst in den Augen der Menschen»

Das Attentat in Solingen hinterlässt tiefe Spuren – doch die Menschen in Solingen wollen sich die Freude und Freiheit nicht nehmen lassen. Waldemar Gauch liess fast 40 Menschen während dem Attentat in seinem Fotogeschäft ausharren, bis die Gefahr vorüber war.