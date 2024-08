Carlo Melis (71) wehrt sich gegen Spaltung in Solingen «Die AfD will das Attentat politisch für sich nutzen»

Er ist hasserfüllt und verfolgt eine islamistische Ideologie: Am Freitag wurde der Syrer Issa al H. in Solingen (D) zum Mehrfach-Mörder. Blick ging in der Stadt auf Spurensuche. Und traf auf Trauernde vor einem Blumenmeer – sowie auf einen Helden in einem Fotogeschäft.