Waldbrände in Griechenland Videos zeigen Feuer bei Kavala

An verschiedenen Orten in Griechenland kommt es wegen der extremen Hitze zu Waldbränden. So auch im nordgriechischen Kavala, etwa zwei Stunden von Thessaloniki. Berichte über Verletzte gibt es keine.

Publiziert: vor 24 Minuten | Aktualisiert: vor 2 Minuten