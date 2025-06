Hitzewarnung für mehrere Tage Über 40 Grad in mehreren italienischen Städten

Während es in der Schweiz am Donnerstag etwas abkühlt, klettern die Temperaturen im Mittelmeerraum auf immer extremere Werte. In Spanien könnte mit 47 Grad demnächst der Hitzerekord gebrochen werden. Blick zeigt, wo der Hitzehammer besonders zuschlägt.

