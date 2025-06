Waldbrände bei Neapel Strandbesucher flüchten vor den Flammen

In der Provinz Caserta wüten Waldbrände in Küstennähe. Touristen filmen, wie Flammen bis an den Strand von Baia Domizia vordringen. Die Ursache ist noch unklar, verletzt wurde niemand.

Publiziert: vor 26 Minuten | Aktualisiert: vor 2 Minuten