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Locarno: Blick-Leser filmt Gewitter
Videos von Blick-Leser
In Locarno wütet ein starker Sturm
Am Mittwoch werden in weiten Teilen der Schweiz Gewitter erwartet. In Locarno stürmt es bereits.
Publiziert: 14:20 Uhr
|
Aktualisiert: vor 38 Minuten
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