DE
FR
Abonnieren

Videos von Blick-Leser
In Locarno wütet ein starker Sturm

Am Mittwoch werden in weiten Teilen der Schweiz Gewitter erwartet. In Locarno stürmt es bereits.
Publiziert: 14:20 Uhr
|
Aktualisiert: vor 38 Minuten
Kommentieren
Wetter-Videos aus der Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen