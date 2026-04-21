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Ostsee: Aufnahmen zeigen Timmy aus der Luft
Versucht er loszukommen?
Exklusive Aufnahmen zeigen Timmy aus der Luft
Der Kampf um Timmys Leben geht weiter. Exklusive Aufnahmen aus der Luft zeigen das Tier im Meer. Am Dienstag soll dem Wal Nahrung angeboten werden.
Publiziert: 11:14 Uhr
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