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Versucht er loszukommen?
Exklusive Aufnahmen zeigen Timmy aus der Luft

Der Kampf um Timmys Leben geht weiter. Exklusive Aufnahmen aus der Luft zeigen das Tier im Meer. Am Dienstag soll dem Wal Nahrung angeboten werden.
Publiziert: 11:14 Uhr
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