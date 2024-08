Verkehrschaos in Märstetten TG Traktor verliert Hinterrad mitten in Kreisel

Ein Verkehrschaos der speziellen Art ereignete sich in Märstetten TG am Freitagmittag. Ein Traktor verliert bei voller Fahrt sein Hinterrad und rollt in ein Sonnenblumenfeld. Der Landwirt transportierte 18 Tonnen Kartoffeln. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.