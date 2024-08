«Am Mittwochnachmittag werden wir von Kindergruppen überrannt» Fischer-Boom in der Schweiz wegen Teenagern

Fischen ist im Trend. Vor allem Jugendliche wollen immer häufiger auf und ans Wasser. Am Vierwaldstättersee haben sich die Fischerpatente in den letzten vier Jahren auf 127 verdreifacht. Und auch an anderen Seen ist dieser Trend spürbar.