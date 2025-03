Gespräche in Saudi-Arabien Diese Delegationen suchen nach Friedenslösung für Ukraine

Hochrangige Gespräche zwischen der Ukraine und den USA haben in Dschidda, Saudi-Arabien, begonnen. Die Delegationen treffen sich in einem Luxushotel in der Hafenstadt Dschidda. Diskutiert wird über Möglichkeiten zur Beendigung des dreijährigen Krieges mit Russland.

Publiziert: vor 24 Minuten | Aktualisiert: vor 10 Minuten