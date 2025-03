Donezk unter Beschuss Russischer Luftschlag auf Dobropilia fordert 11 Leben

Ein russischer Luftangriff hat am Freitagabend die Stadt Dobropilia in der Region Donezk getroffen. Dabei wurden mindestens elf Menschen getötet und rund 30 verletzt, darunter fünf Kinder. Die Zerstörungen an Häusern und Fahrzeugen sind beträchtlich.

Publiziert: 10:21 Uhr