Übler Gestank am grössten US-Flughafen Fäkalien-Wasser schiesst durch einstürzende Decke

Am Flughafen von Atlanta in den USA kommt es zu einem ekligen Zwischenfall: Eine Deckenplatte im Wartebereich bricht zusammen. Braunes Wasser strömt aus der Decke, ein übler Gestank verbreitet sich in grossen Teilen des Flugahfens. Der Vorfall wird untersucht.

Publiziert: vor 32 Minuten