Überfahrenes Kind in Stetten AG «Die Rega landete direkt neben unserem Schlafzimmer»

Tragischer Unfall in Stetten AG: Ein zweijähriger Junge wurde in einer Tempo-30-Zone von einem Porsche erfasst und starb noch am Unfallort. Die Anwohner sind fassungslos.

Publiziert: 11:20 Uhr | Aktualisiert: 11:34 Uhr