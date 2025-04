Thaibox-Weltmeister zu Brian «Ich finde, er hat eine zweite Chance verdient»

Die Stimmung in der AXA Arena in Winterthur steigt. Am Samstagabend wird der bekannte Ex-Häftling Brian Keller seinen ersten Boxkampf bestreiten.

Publiziert: 26.04.2025 um 23:08 Uhr | Aktualisiert: 26.04.2025 um 23:10 Uhr