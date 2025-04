Schwester des Veranstalters «Musti» «Mein Neffe will wie sein Onkel «Musti» werden»

Die Stimmung in der AXA Arena in Winterthur steigt. Am Samstagabend wird der bekannte Ex-Häftling Brian Keller seinen ersten Boxkampf bestreiten. Aber auch andere Kämpfer boxen um einen Sieg, so zum Beispiel Edion Kicaj, der Neffe des Veranstalters.

Publiziert: 21:43 Uhr