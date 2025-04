Test mit Wischtuch zeigt So viel Dreck ist auf einem Rolltreppen-Handlauf

Haltestangen und Griffe in Bussen, Zügen und Trams werden von vielen Fahrgästen genutzt und selten gereinigt. Besonders in der Erkältungs- und Grippezeit können hier Krankheitserreger lauern. In einem Video auf X wird deutlich, wie viel Dreck sich dort befindet.

Publiziert: vor 7 Minuten