Täter wurde online radikalisiert und hatte IS-Bezug «Es tut so weh, hier stehen zu müssen»

Ein Syrer griff am Samstagnachmittag in Villach, Österreich, mehrere Passanten mit einem Klappmesser an. Ein 14-jähriger Knabe wurde getötet, mehrere Personen wurden verletzt. Die Polizei gibt um 11.30 Uhr eine Pressekonferenz zu dem Vorfall.

Publiziert: 12:00 Uhr | Aktualisiert: 12:08 Uhr