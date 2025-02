Innenminister will hart durchgreifen «Massenüberprüfungen, einsperren und abschieben»

Ein Syrer griff am Samstagnachmittag in Villach, Österreich, mehrere Passanten mit einem Klappmesser an. Ein 14-jähriger Knabe wurde getötet, mehrere Personen wurden verletzt. Der Innenminister will konsequent durchgreifen.

Publiziert: 12:08 Uhr | Aktualisiert: 12:09 Uhr