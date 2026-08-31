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Tödliche Sturzflut: 15 Personen am Grand Canyon vermisst
Sturzflut fordert Todesopfer
Video zeigt die riesigen Wassermassen
Nach den schweren Überschwemmungen im Grand Canyon suchen die Behörden nach Wanderern und Touristen.
Publiziert: 06:51 Uhr
|
Aktualisiert: vor 53 Minuten
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