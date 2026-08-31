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Sturzflut fordert Todesopfer
Video zeigt die riesigen Wassermassen

Nach den schweren Überschwemmungen im Grand Canyon suchen die Behörden nach Wanderern und Touristen.
Publiziert: 06:51 Uhr
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Aktualisiert: vor 53 Minuten
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