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Sturm schüttelt Katar-Delegation bei Landung in Bern durch
Bei Landung in Bern
Sturm schüttelt Katar-Delegation durch
Katars Regierungsvertreter erlebten am Dienstag eine turbulente Anreise in die Schweiz. Das zeigen Videos des Planespotters Matthias Hänni.
Publiziert: vor 2 Minuten
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