Strecke gesperrt bis 13. Oktober 1500-Tonnen-Fels bei der Axenstrasse gesprengt

Das 1500 Tonnen schwere Felspaket oberhalb der Galerie Axenfluh in Flüelen UR ist am Freitagnachmittag gesprengt worden. Das war nötig, weil in diesem Gebiet Gesteinsbewegungen registriert wurden.