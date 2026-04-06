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Sie riskieren ihr Leben
Teenager schwimmen zwischen zwei Fähren

In einem Hafen in der philippinischen Provinz Northern Samar schwimmen mehrere Teenager zwischen zwei Fähren. Sie hoffen, dass ihnen Touristen Geld zuwerfen.
Publiziert: vor 42 Minuten
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