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Texas: Brennender Töff verfehlt Kinder nur knapp
Sie haben mehrere Schutzengel
Brennender Töff verfehlt Kinder nur knapp
In Texas verliert ein Töfffahrer die Kontrolle über sein Gefährt. Dieses fängt Feuer und fliegt knapp an mehreren Kindern vorbei.
Publiziert: vor 35 Minuten
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