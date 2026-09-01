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Zypern: Heftiger Sturm lässt Yacht zerschellen
Sie bricht komplett auseinander
Sturm schleudert Yacht gegen Felsen
Bei einem heftigen Sturm vor der Küste Zyperns geraten drei Boote in Seenot. Eine Yacht zerschellt, der Bootsführer kommt dabei ums Leben.
Publiziert: vor 53 Minuten
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