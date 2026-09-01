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Sie bricht komplett auseinander
Sturm schleudert Yacht gegen Felsen

Bei einem heftigen Sturm vor der Küste Zyperns geraten drei Boote in Seenot. Eine Yacht zerschellt, der Bootsführer kommt dabei ums Leben.
Publiziert: vor 53 Minuten
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