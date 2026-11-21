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Serengeti-Nationalpark in Tansania: 18 Löwen greifen Büffel an
Dieser hat Überraschung parat
18 Löwen stürzen sich auf Büffel
18 Löwen haben es auf einen Büffel abgesehen. Doch der Kampf im Serengeti-Nationalpark in Tansania zieht sich in die Länge. So etwas hat selbst der Tour-Guide noch nie erlebt.
Publiziert: vor 1 Minute
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