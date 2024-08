Seil war um Fuss gewickelt Frau wird von Heissluftballon in die Höhe katapultiert

Schockmoment in Chamonix: Eine Frau wird angebunden an einem Heissluftballon in 40 Meter Höhe geschleudert. Doch kein Grund zur Sorge. Louise Lenoble ist Akrobatin der Zirkusgruppe «Cirque Inextremiste», die mit ihren Stunts regelmässig zu schockieren versucht.