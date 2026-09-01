DE
FR
Abonnieren

Schockmoment für 151 Menschen
Flugzeug rutscht wegen Starkregen von der Landebahn

Schreckmoment in Brasilien: Ein Airbus A320 von LATAM Airlines kam am Montag bei der Landung in Cascavel von der Landebahn ab.
Publiziert: vor 43 Minuten
Kommentieren
Mehr zum Thema Fliegen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen