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Starkregen in Brasilien: Flugzeug rutscht von der Piste
Schockmoment für 151 Menschen
Flugzeug rutscht wegen Starkregen von der Landebahn
Schreckmoment in Brasilien: Ein Airbus A320 von LATAM Airlines kam am Montag bei der Landung in Cascavel von der Landebahn ab.
Publiziert: vor 43 Minuten
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