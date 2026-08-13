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Podcast-Gast überrascht Flavia
«Prinz Harry hatte sicher schon einen Dreier»

Spekulationen hinter den Kulissen der Royals: In der aktuellen Folge «RoyalTea» teilt Schweizer Partykönig Reto Hanselmann seine ganz eigenen Theorien. Und mutmasst offen darüber, wie es hinter verschlossenen Türen wirklich um Prinz Harrys Sexleben bestellt sein könnte.
Publiziert: vor 43 Minuten
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Aktualisiert: vor 23 Minuten
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Flavia SchlittlerRoyal- und People-Expertin
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