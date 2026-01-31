DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Video
Aktuell
Indonesien: Cessna 208B muss kurz nach Start notwassern
Passagiere müssen auf Rumpf klettern
Cessna muss kurz nach Start notwassern
Kurz nach dem Start muss eine Cessna 208B im indonesischen Westpapua notwassern. Die Passagiere können sich auf Rumpf und Tragflächen retten.
Publiziert: 07:04 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Unfälle in der Fliegerei
0:57
Drama in den Uinta Mountains
Schneemobilfahrer filmen Helikopter-Absturz
0:43
Seil reisst in der Luft
Helikopter stürzt bei Abschleppmanöver ab
1:04
Video vom Unglück aufgetaucht
Frachtflugzeug stürzt ab und explodiert
0:55
Schock am New Yorker Flughafen
Zwei Flugzeuge crashen auf dem Rollfeld
0:25
Zwei Menschen sterben
Kleinflugzeug stürzt in Italien mitten auf Autobahn
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen