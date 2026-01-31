DE
Passagiere müssen auf Rumpf klettern
Cessna muss kurz nach Start notwassern

Kurz nach dem Start muss eine Cessna 208B im indonesischen Westpapua notwassern. Die Passagiere können sich auf Rumpf und Tragflächen retten.
Publiziert: 07:04 Uhr
